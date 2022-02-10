"Жарти" про зґвалтування — на кшталт ужитого Володимиром Путіним щодо України — адміністрація президента США Джо Байдена вважає обурливими. Крім того, Вашингтон "ніколи не сумнівався" в неправдивості заяв окремих посадовців з РФ.
Так прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 9 лютого прокоментувала слова Путіна "Подобається, не подобається — терпи, моя красуне!"
"Будь-які жарти про зґвалтування усіма членами цієї адміністрації будуть вважатися обурливими — незалежно від того, сказав їх американський чи закордонний посадовець", — сказала вона.
Псакі окремо зауважила, що США "ніколи не приховували занепокоєння щодо нестачі правди в деяких заявах з уст Путіна і російського керівництва, як і їхньої войовничої риторики".
Що передувало
Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: "Ну подобається, не подобається — терпи, моя красуне!"
Це перефраз уривку з пісні російського гурту "Красная плесень", в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, сказав, що це "невеликий перебір": "Україна дуже терпляча. Я вважаю, що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація".
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.
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