"Жарти" про зґвалтування — на кшталт ужитого Володимиром Путіним щодо України — адміністрація президента США Джо Байдена вважає обурливими. Крім того, Вашингтон "ніколи не сумнівався" в неправдивості заяв окремих посадовців з РФ.

Так прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 9 лютого прокоментувала слова Путіна "Подобається, не подобається — терпи, моя красуне!"

"Будь-які жарти про зґвалтування усіма членами цієї адміністрації будуть вважатися обурливими — незалежно від того, сказав їх американський чи закордонний посадовець", — сказала вона.

Псакі окремо зауважила, що США "ніколи не приховували занепокоєння щодо нестачі правди в деяких заявах з уст Путіна і російського керівництва, як і їхньої войовничої риторики".

Що передувало

Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: "Ну подобається, не подобається — терпи, моя красуне!"

Це перефраз уривку з пісні російського гурту "Красная плесень", в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, сказав, що це "невеликий перебір": "Україна дуже терпляча. Я вважаю, що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація".

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