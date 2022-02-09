Президент Франції Еммануель Макрон під час перемовин з українським президентом Володимиром Зеленським обговорював ідеї щодо ескалації конфлікту навколо України. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Макрон приїхав до України "з думками, а не пропозиціями".

"Сторони намагаються допустити межі компромісів та кроків які потрібно зробити, щоб вивести ситуацію з глухого кута. Вчора — це було обговорення ідей, але не обговорення конкретних пропозицій", — сказав очільник МЗС.

Кулеба також додав, що сьогодні Київ — є центром міжнародної дипломатії.

"Ситуація за якою нам привозять, ставляться якісь ультиматуми й залишають нас у ситуації “приймайте це або нічого” в принципі для нас є неприпустимою і наші партнери це знають, — наголосив міністр. — Літаки щодня прибувають, привозять зброю, пакет санкцій сформовано, він лежить на столі й Москва це знає, що це вже не балачки, це конкретні речі які вдарять по економіці, фінансовому сектору, особистим інтересам російських багатіїв і в нас Київ — є центром міжнародної дипломатії, всі з нами говорять, всі сюди їдуть".

Що відомо

8 лютого Еммануель Макрон прилетів до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським. Напередодні він відвідав із візитом Москву задля перемовин з Володимиром Путнім.

За підсумками зустрічі із Зеленським Макрон заявив, що і Путін і Зеленський підтвердили свою відданість Мінським угодам, а Франція та Німеччина гратимуть роль посередника для мирного врегулювання конфлікту з Росією.

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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