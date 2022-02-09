Львівський літературознавець Богдан Тихолоз подасть до суду на київського науковця Дмитра Дроздовського. За словами Богдана Тихолоза, автор скопіював фрагменти його літературної роботи про шістдесятників та видав за свої. Про це він розповів у коментарі Суспільному.

Про ймовірну крадіжку інтелектуальної власності Богдан Тихолоз дізнався нещодавно. Науковець працює у Львівському університеті імені Івана Франка. Там викладає літературу, зокрема, дисципліну, що стосується українського шістдесятництва.

"Під час викладання цієї дисципліни я знайшов матеріал, у якому мої думки і формулювання із моєї праці 2001 року "Поети-шістдесятники" були приписані іншому автору, а саме Дмитру Дроздовському. Почавши шукати різні джерела, я з'ясував, що не тільки у цій дисертації, а і в багатьох інших працях доступних в мережі Інтернет, є багато посилань на працю Дмитра Дроздовського. От я і подумав, що треба розставити крапки", — каже Богдан Тихолоз.

Літературознавець заявив про плагіат на особистій сторінці у Facebook після детального аналізу роботи. Але реакції від опонента не отримав.

Праця Богдана Тихолоза — це невелика книжечка, яку у 2001 році видали накладом 2 тисячі примірників. Тоді роботу використовували у навчальному процесі українських шкіл. Після 2001 року роботу не передруковували, а публікація Дмитра Дроздовського доступна онлайн. Тому на неї часто роблять посилання інші дослідники. Також, за словами Богдана Тихолоза, фрагменти його роботи можуть бути у книжці Дроздовського "Код майбутнього". Так виглядає зі змісту книги.

Згодом, за словами Богдана Тихолоза, Дмитро Дроздовський запропонував спілкуватися через e-mail пошту. Богдан Тихолоз запропонував публічно визнати плагіат, а також виплатити компенсацію для музею "Дім Франка", директором якого він є.

Богдан Тихолоз каже, що це не перший прецедент із цим автором. Раніше про плагіат зазначали інші науковці, однак не судилися. Тепер він пропонує їм об'єднатися та судитися проти Дмитра Дроздовського.

Сам Дмитро Дроздовський написав публікацію у Facebook. У ній він пише про наукову доброчесність, та додає, що має певну групу хейтерів:

"Останні пости засвідчують те, що є просто гейтерська група, для якої моя робота в системі конкурсів і проєктів, моя наукова діяльність – це подразник, який викликає опір і потребу боротися. Зі мною? Мета? Стратегія спаленої землі? "І лиш боротись – значить жить!". З 2018 р. усвідомив для себе цей момент життя. І зараз з огляду на градус дискусій щодо наукової компетентності просто публікую перелік наукових і науково-популярних матеріалів", — написав Дмитро Дроздовський.

Суспільне звернулося за коментарем до Дмитра Дроздовського. Наразі очікуємо на відповідь.

За даними видання Укрінформ, Дмитро Дроздовський – головний редактор журналу іноземної літератури “Всесвіт”, член Комітету з Національної премії Шевченка, заслужений працівник культури України, кандидат наук, лауреат премій ім. О.Гончара, ім. О.Білецького, ім. І.Кошелівця, ім. В.Сосюри, газети "Літературна Україна" і журналу "Кур'єр Кривбасу", автор шести книжок (першу видав у 17 років), консультант МОН щодо викладання літератури в школі, член журі конкурсу “Вчитель року”, експерт у рейтингу “Книга року” та Українського Культурного Фонду, рецензент книжок і дисертацій. У 2018 р. комісія Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України виявила у книжці Дроздовського "Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі" 64% плагіату.

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