У Державному архіві Львівської області тестують систему штучного інтелекту, яку розробили студенти. Комп’ютерна програма допомагає працівникам виявити і відкоригувати помилки у номенклатурі документів. Раніше перевіряти доводилось усе вручну, а це займало чимало часу. Про те, як застосовують розробку, дізнавалося Суспільне.

Архівістка Державного архіву Львівщини Софія Матула сканує документи 80-річної давності:

"Це є книга реєстрації актів цивільного стану про народження 1940 року Республіки Польща. Є про народження, є про смерть, є про шлюб. Для того, щоб її просканувати, кожен аркуш, її треба розшити, тому що вони щільно зшиті і не буде видно саме дати реєстрації. Цей аркуш треба гарно покласти, щоб він нам підходив по тих розмірах, бо від того залежить сам формат сканування".

Суспільне Львів Архівістка Софія Матула

В організаційно-аналітичному відділі працює 4 людини у 2 зміни. За день кожен із працівників сканує понад 200 сторінок. Такими сканерами у архіві користуються рік.

"Не всі документи можна відсканувати. Є великий формат, є такі документи зі згасаючим текстом, тобто саме чорнило воно вицвітає з часом. Також можна пошкодити в процесі сканування унікальні документи", — каже головний спеціаліст відділу використання документів Роман Бойко.

Суспільне Львів Документи архіву

У державному архіві Львівської області є 6 сховищ. Наприклад, у п'ятому є 19 кімнат із стелажами.

"В нас налічується близько 2 млн 700 тис документів. Це є документи, починаючи з Австро-Угорської імперії, міжвоєнний Польський період, Німецька окупація, Радянський період і період Незалежності України", — каже директорка Державного архіву Львівщини Ірина Мартенс.

Суспільне Львів Архівосховище №5

В архіві працює 47 людей. Щоб архівісти менше витрачали часу на перевірку документів, вони почали користуватися спеціальною комп’ютерною програмою. Її розробили студент та завідувачка кафедри систем штучного інтелекту у Львівській Політехніці.

"Суть цієї програми полягає в тому, щоб перевіряти правильність заповнення документів, які передаються в архів. Йде обробка тексту, який є у тих файлах документів, і підкреслюються ті моменти, які вважаються неправильно заповненими", — каже викладачка Наталія Шаховська.

Суспільне Львів Програма для роботи з архівом

Розробку такої програми оцінили у 50 тисяч гривень. Загалом на державний архів із обласного бюджету виділили 800 тисяч гривень

"Ми почали впровадження інформаційної системи Державного архіву Львівської області у вигляді веб-інтерфейс, куди можна зайти і ознайомитися з тими чи іншими документами, на сучасній платформі, яка буде швидко і класно працювати. Далі — це безпосередньо оцифрування самого контенту", — каже начальник обласного управління з питань цифрового розвитку Максим Столярчук.

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