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У Львівській політехніці розробили систему штучного інтелекту для роботи з архівами
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У Львівській політехніці розробили систему штучного інтелекту для роботи з архівами

Наталія Карнаух Ірина Качмарик
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У Львівській політехніці розробили систему штучного інтелекту для роботи з архівами Суспільне Львів

У Державному архіві Львівської області тестують систему штучного інтелекту, яку розробили студенти. Комп’ютерна програма допомагає працівникам виявити і відкоригувати помилки у номенклатурі документів. Раніше перевіряти доводилось усе вручну, а це займало чимало часу. Про те, як застосовують розробку, дізнавалося Суспільне.

Архівістка Державного архіву Львівщини Софія Матула сканує документи 80-річної давності:

"Це є книга реєстрації актів цивільного стану про народження 1940 року Республіки Польща. Є про народження, є про смерть, є про шлюб. Для того, щоб її просканувати, кожен аркуш, її треба розшити, тому що вони щільно зшиті і не буде видно саме дати реєстрації. Цей аркуш треба гарно покласти, щоб він нам підходив по тих розмірах, бо від того залежить сам формат сканування".

Архівістка Софія МатулаСуспільне Львів

Архівістка Софія Матула

В організаційно-аналітичному відділі працює 4 людини у 2 зміни. За день кожен із працівників сканує понад 200 сторінок. Такими сканерами у архіві користуються рік.

"Не всі документи можна відсканувати. Є великий формат, є такі документи зі згасаючим текстом, тобто саме чорнило воно вицвітає з часом. Також можна пошкодити в процесі сканування унікальні документи", — каже головний спеціаліст відділу використання документів Роман Бойко.

Документи архівуСуспільне Львів

Документи архіву

У державному архіві Львівської області є 6 сховищ. Наприклад, у п'ятому є 19 кімнат із стелажами.

"В нас налічується близько 2 млн 700 тис документів. Це є документи, починаючи з Австро-Угорської імперії, міжвоєнний Польський період, Німецька окупація, Радянський період і період Незалежності України", — каже директорка Державного архіву Львівщини Ірина Мартенс.

Архівосховище №5Суспільне Львів

Архівосховище №5

В архіві працює 47 людей. Щоб архівісти менше витрачали часу на перевірку документів, вони почали користуватися спеціальною комп’ютерною програмою. Її розробили студент та завідувачка кафедри систем штучного інтелекту у Львівській Політехніці.

"Суть цієї програми полягає в тому, щоб перевіряти правильність заповнення документів, які передаються в архів. Йде обробка тексту, який є у тих файлах документів, і підкреслюються ті моменти, які вважаються неправильно заповненими", — каже викладачка Наталія Шаховська.

Програма для роботи з архівомСуспільне Львів

Програма для роботи з архівом

Розробку такої програми оцінили у 50 тисяч гривень. Загалом на державний архів із обласного бюджету виділили 800 тисяч гривень

"Ми почали впровадження інформаційної системи Державного архіву Львівської області у вигляді веб-інтерфейс, куди можна зайти і ознайомитися з тими чи іншими документами, на сучасній платформі, яка буде швидко і класно працювати. Далі — це безпосередньо оцифрування самого контенту", — каже начальник обласного управління з питань цифрового розвитку Максим Столярчук.

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