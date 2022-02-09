Росію слід покарати за паспортизацію мешканців ОРДЛО — Кулеба

Видача Росією паспортів українцям, які мешкають у тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей, є порушенням Мінських домовленостей та має бути покарана санкціями.

Про це під час спільного брифінгу за результатами зустрічі з головою МЗС Іспанії Хосе Мануелем заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як зазначив Кулеба, останніми роками Росія вдалась до грубих порушень міжнародного права, за що її необхідно піддати обмеженням

"Наприклад, масова паспортизація громадян України, які живуть на території окремих районів Донецької та Луганскої областей — це порушення Мінських домовленостей. Хоча б за це можна було б застосувати санкції, щоб показати серйозність намірів і готовність до рішучих дій", — наголосив посадовець.

За його словами, нині Росія намагається взяти реванш за програш у СРСР у холодній війні.

"Тому зараз йдеться про захист всієї безпекової архітектури Європи. І від того, як Європа пройде цю кризу, залежить майбутнє європейської безпеки і кожної окремої європейської країни", — підкреслив Кулеба.

На переконання міністра, єдиною дієвою стратегією є стримування Москви завдяки єдності й принциповості Європи та готовності до жорстких дій.

"США і ЄС вже завершили роботу над пакетом санкцій для Росії. Україна запропонувала це у листопаді. За три місяці ми пройшли довгий та складний шлях", — нагадав він.

Дмитро Кулеба подякував Іспанії за готовність підтримати та запровадити антиросійські санкції.

Що відомо

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

За даними Financial Times, під час перемовин у Москві президент Франції Еммануель Макрон домовився з російським візаві Володимиром Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і потім не вдаватиметься до подібних маневрів. У Росії це офіційно заперечили.

8 лютого президент Франції Еммануель Макрон приїхав з візитом до України та зустрівся з Володимиром Зеленським. Після зустрічі Макрон заявив, що президенти України та Росії готові виконувати Мінські домовленості. Він також висловив готовність до перемовин щодо нової системи безпеки на європейському континенті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу 8 лютого висловили підтримку Україні та заявили про спільність позицій у питанні російської загрози для європейської безпеки.

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