У Києві протягом доби виявили майже 3 тисячі хворих на COVID-19

Станом на ранок 8 лютого столичні медики виявили 2862 нових випадки захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби загинули семеро людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"+2862 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 386 397)", — написав він.

За словами мера, за добу діагноз підтвердився у 1545 жінок віком від 18 до 91 року, 997 чоловіків віком від 18 до 91 року, а також у 320 дітей і підлітків віком від 1 місяця до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (550), у Деснянському (350) та в Оболонському (339) районах", — додав Кличко.

При цьому протягом 7 лютого через COVID-19 померли троє жінок від 63 до 70 років та четверо чоловіків від 65 до 85 років. Загальна кількість смертельних випадків у Києві, спричинених захворюванням, сягнула 8606.

Водночас за добу 946 киян подолали коронавірус. Загальна кількість випадків одужання становила 342 118.

Окрім того, до столичних лікарень протягом доби шпиталізували 87 госпіталізованих хворих на коронавірус, ще 235 мешканців столиці шпиталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Що відомо

Станом на ранок 8 лютого в Україні виявили 34 353 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 255 людей.

Протягом доби 6 лютого у Києві виявили 2266 нових випадків COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 71,2% мешканців Києва віком від 60 років зробили щеплення проти COVID-19.

21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.

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