В Україні — 38 257 хворих на COVID-19 за добу

Протягом 8 лютого в Україні виявили 38 257 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 308, медпрацівників — 1 076), а 240 людей від хвороби померли. Крім того, 4 385 людей були ушпиталені, а 17 063 людини одужали від COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Фото: колаж, Суспільне Статистика МОЗ

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 380 047 людей. З них 101 887 померли, а 3 713 348 одужали. Усього було здійснено понад 18,75 мільйона ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

Що стосується вакцинації проти COVID-19, то протягом 8 лютого було щеплено 72 007 людей. Першу дозу вакцини отримали 21 212 людей, другу дозу — 31 007 людей. Додаткову дозу отримали 688 людей, а бустерну — 19 100 людей.

За весь час в Україні проти COVID-19 вакцинували 15 499 220 людей. З них першу дозу отримали 15 499 218 людей, дві дози — 14 840 450 людей, додаткову дозу — 21 563 людини, бустерну дозу — 493 303 людини. Загалом здійснено 30 854 534 щеплення.

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Що відомо

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 095, медпрацівників — 955), а 255 людей від хвороби померли. Крім того, 2 168 людей були ушпиталені, а 15 193 людини одужали від COVID-19.

В Україні станом на 7 лютого введено пів мільйона бустерних доз вакцини проти коронавірусу, заявив в ефірі Суспільного головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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