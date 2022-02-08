"Бустерне" щеплення зробили вже пів мільйона людей — Кузін

В Україні станом на 7 лютого введено пів мільйона "бустерних" доз вакцини проти коронавірусу.

Про це в ефірі Суспільного заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“Бустерною дозою в Україні станом на 7 лютого було введено півмільйона доз. Це високі показники. Ми бачимо, що люди звертаються, є певна зацікавленість. І це прекрасно, бо це збільшує захист людини імунну і наближає ефективність вакцини до 90 відсотків", — зазначив він.

Санлікар зазначив, що наразі вимога обов'язково вводити бустерну дозу не розглядається.

"Коли ми кажемо про обов'язковість, то вакцинація в Україні є добровільною, за виключенням переліку спеціальностей, для яких вакцинація є обов'язковою. Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустеру. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення вона є захищеною від Омікрону і важкого перебігу хвороби", — пояснив Кузін.

Він також зазначив, що МОЗ поки не планує розширювати перелік людей, які зобов'язані зробити щеплення.

В Україні діє адаптивний карантин і вакциновані можуть уникати більшості карантинних обмежень, введених Кабінетом міністрів. Але лише коли Україна досягне показника в 70 відсотків вакцинованого дорослого населення ми можемо розглядати певні послаблення. Такий досвід діє в Європі і в США, тому маємо досягнути високих показників по щепленню”, — зазначив головний санлікар.

Що відомо

Добова захворюваність на коронавірус вже у найближчий тиждень може зрости до 60 тисяч нових пацієнтів. До квітня очікується спад захворюваності.

Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 підтверджених випадків COVID-19.

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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