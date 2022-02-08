За добу в Україні виявили 34 353 хворих на COVID-19

Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 095, медпрацівників — 955), а 255 людей від хвороби померли. Крім того, 2 168 людей були ушпиталені, а 15 193 людини одужали від COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 341 790 людей. З них 101 647 померли, а 3 696 285 одужали. Усього було здійснено понад 18,6 мільйона ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

Що стосується вакцинації проти COVID-19, то протягом 7 лютого було щеплено 63 919 людей. Першу дозу вакцини отримали 19 526 людей, другу дозу — 28 877 людей. Додаткову дозу отримали 543 людини, а бустерну — 14 973 людей.

За весь час в Україні проти COVID-19 вакцинували 15 478 008 людей. З них першу дозу отримали 15 478 006 людей, дві дози — 14 809 443 людини, додаткову дозу — 20 875 людини, бустерну дозу — 474 203 людей. Загалом здійснено 30 782 527 щеплень.

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Що відомо

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

Протягом 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 2 242, медпрацівників — 394), а 115 людей від хвороби померли. Крім того, 2 699 людей були ушпиталені, а 5 024 особи одужали від COVID-19.

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