Добова захворюваність може зрости до 60 тисяч вже у найближчий тиждень — Кузін

Добова захворюваність на коронавірус вже у найближчий тиждень може зрости до 60 тисяч нових пацієнтів. До квітня очікується спад захворюваності.

Про це Суспільному 8 лютого повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Минулого тижня ми фіксували понад 40 тисяч нових хворих на добу. В найближчі тиждень — два добова захворюваність може зрости до 60 тисяч на добу, і вже після цих пікових значень ми вже будемо очікувати спад захворюваності до квітня місяця. До квітня буде спадання, а от пікові показники ми очікуємо з середини лютого”, — повідомив Кузін.

Що відомо

Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 підтверджених випадків COVID-19.

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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