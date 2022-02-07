Розробники британського мобільного додатка ZOE Covid Study, яке збирає дані про COVID-19, повідомили, що виявили шість нових симптомів штаму "Омікрон".
Про це інформує MLive.
За наявними даними, інфікування штамом "Омікрон" призводить до появи симптомів, які нагадують звичайну застуду — зокрема, нежить, головний біль та слабкість. Водночас дослідники звернули увагу, що у хворих можуть спостерігатися й інші ознаки хвороби, зокрема:
- потріскані чи запалені губи;
- запалення та висип на пальцях ніг, відомі як "ковідні пальці";
- сухість шкіри у ділянці шиї, передній частині грудей та інших частин тіла, на які потрапляє сонячне світло;
- висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю;
- висип, що виглядає як горбки на шкірі та нагадує кропивницю;
- висип у формі пурпурних або червоних болючих плям, який схожий на обмороження шкіри.
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При цьому дослідники вважають, що розлади травлення, про які повідомляли інфіковані "Омікроном", є радше хибним симптомом, не характерним для цього штаму. За їхніми даними, проблеми зі шлунком спостерігаються у хворих на COVID-19 в зимовий період й при зараженні іншими штамами.
Що відомо
- Станом на ранок 7 лютого в Україні за добу COVID-19 виявили у майже 24 тисяч людей.
- На думку вчених, розповсюдження однієї з трьох мутованих субверсій штаму "Омікрон" — BA.2, або "Стелс-Омікрон" — може уповільнити стрімке зменшення кількості хворих, але навряд чи змінить загальний перебіг пандемії
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
- Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася наприкінці січня тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу
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