Розробники британського мобільного додатка ZOE Covid Study, яке збирає дані про COVID-19, повідомили, що виявили шість нових симптомів штаму "Омікрон".

Про це інформує MLive.

За наявними даними, інфікування штамом "Омікрон" призводить до появи симптомів, які нагадують звичайну застуду — зокрема, нежить, головний біль та слабкість. Водночас дослідники звернули увагу, що у хворих можуть спостерігатися й інші ознаки хвороби, зокрема:

потріскані чи запалені губи;

запалення та висип на пальцях ніг, відомі як "ковідні пальці";

сухість шкіри у ділянці шиї, передній частині грудей та інших частин тіла, на які потрапляє сонячне світло;

висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю;

висип, що виглядає як горбки на шкірі та нагадує кропивницю;

висип у формі пурпурних або червоних болючих плям, який схожий на обмороження шкіри.

При цьому дослідники вважають, що розлади травлення, про які повідомляли інфіковані "Омікроном", є радше хибним симптомом, не характерним для цього штаму. За їхніми даними, проблеми зі шлунком спостерігаються у хворих на COVID-19 в зимовий період й при зараженні іншими штамами.

Що відомо

Станом на ранок 7 лютого в Україні за добу COVID-19 виявили у майже 24 тисяч людей.

На думку вчених, розповсюдження однієї з трьох мутованих субверсій штаму "Омікрон" — BA.2, або "Стелс-Омікрон" — може уповільнити стрімке зменшення кількості хворих, але навряд чи змінить загальний перебіг пандемії

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася наприкінці січня тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу

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