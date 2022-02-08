20-ти річний Євген, поранений під час стрілянини на заводі "Південмаш", продовжує лікування у 16-тій лікарні Дніпра. Як розповів лікар-травматолог відділення політравми Ігор Гупалов, стан чоловіка стабільний, він ходить.

До медзакладу Євген потрапив з численними вогнепальними пораненнями та травмою плечової артерії.

"Йому обробили рани, зробили пластику ключової артерії та стабілізували перелами в апаратах зовнішньої фіксації. Зараз стан пацієнта середньої важкості, ближче до задовільного. Лікування протікає без ускладнень, отримується в повному обсязі, динаміка позитивна", - розповів лікар.

Сам Євген просив не показувати його у кадрі й відмовився від коментарів.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Читайте також

- "Ми не були з ним знайомі" - поранена під час стрілянини у Дніпрі військова про Рябчука

- Поранені під час стрілянини на Південмаші військовослужбовці розповіли про момент нападу

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро.