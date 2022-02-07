У Києві за добу виявили 2266 хворих на COVID-19

Протягом минулої доби, 6 лютого, у Києві виявили 2266 людей із коронавірусною хворобою. 12 людей із COVID-19 померли. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Найбільше хворих на COVID-19 виявили в Дарницькому (421), Оболонському (401) та Деснянському (333) районах.
Серед них — 1239 жінок віком від 18 до 89 років, 753 чоловіки віком від 18 до 92 років, а також 134 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 140 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
З-поміж померлих — дві жінки (віком 71 та 74 роки) і 10 чоловіків (віком від 50 до 72 років). Крім того, 26 хворих і 194 людини з підозрою на COVID-19 були ушпиталені. Водночас від COVID-19 одужали 307 людей.
Усього за період пандемії в Києві коронавірус виявили у 383 535 людей, з них 8599 померли, а 341 172 — вилікувалися від COVID-19.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Що відомо
- Протягом 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 2 242, медпрацівників — 394), а 115 людей від хвороби померли. Крім того, 2 699 людей були ушпиталені, а 5 024 особи одужали від COVID-19.
- 21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.
Читайте також
Робота з дому унеможливила спонтанний обмін думками. Як карантин впливає на співробітників
Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"
Перші ліки проти COVID-19 в Україні: що необхідно знати про "Молнупіравір"
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!