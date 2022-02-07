У Києві за добу виявили 2266 хворих на COVID-19

Протягом минулої доби, 6 лютого, у Києві виявили 2266 людей із коронавірусною хворобою. 12 людей із COVID-19 померли. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Найбільше хворих на COVID-19 виявили в Дарницькому (421), Оболонському (401) та Деснянському (333) районах.

Серед них — 1239 жінок віком від 18 до 89 років, 753 чоловіки віком від 18 до 92 років, а також 134 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 140 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

З-поміж померлих — дві жінки (віком 71 та 74 роки) і 10 чоловіків (віком від 50 до 72 років). Крім того, 26 хворих і 194 людини з підозрою на COVID-19 були ушпиталені. Водночас від COVID-19 одужали 307 людей.

Усього за період пандемії в Києві коронавірус виявили у 383 535 людей, з них 8599 померли, а 341 172 — вилікувалися від COVID-19.

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