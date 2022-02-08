Знайшли 16-річну черкащанку, яка пішла з дому і не повернулася

16-річну зниклу уманчанку Яну Іванову знайшли у Кривому Розі. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Дівчина пішла з дому вночі 6 лютого у селі Крачківка Уманського району і не повідомляла рідним, де перебуває.

"Її вдалося відшукати у Кривому Розі. З нею все добре", — розповіла Зоя Вовк.

Дівчину повернули додому. Поліцейські з'ясовують причини її вчинку. З неповнолітньою та її рідними провели профілактичну роботу.

Що відомо

Дівчина пішла з дому та вимкнула мобільний телефон.

Рідні шукали її всю ніч після того, як помітили зникнення. Вранці 6 лютого вони звернулися по допомогу до поліції.

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