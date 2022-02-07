Тисяча гривень для підлітків: як отримати гроші за повний курс вакцинації

З 7-го лютого підлітки, віком від 14 до 18 років, можуть отримати тисячу гривень за повний курс щеплення від COVID-19. На що можна витратити кошти та як підліткам їх отримати — у матеріалі Суспільного.

Суспільне Донбас Марія Стайловська з мамою

За словами 14-річної Марії Стайловської, щеплення вона не боялася. На що витратить ковідну тисячу гривень, каже, вже вирішила.

"Свою 1000 я витрачу на книги, тому що, я вважаю, що це вкладати гроші у свій саморозвиток. Це дуже важливо. Тим більше книги допомагають адаптуватися до різних життєвих ситуацій та розвивати соціальні навички. І також планую витратити ці гроші, частину з них, на оплату у мистецькому закладі", — розповіла Марія.

Діти від 12 років мають змогу щепитися від коронавірусу з жовтня 2021-го року. За словами медичної директорки з охорони материнства та дитинства Галини Умерової, щеплення роблять тільки вакциною Pfizer.

"Ми бачимо, що реакцій особливих немає. Може бути почервоніння в місці уколу, свербіж у місці уколу. Вакцинуємо ми в праве плече. Невелика температура може бути. Тимчасовими протипоказаннями є гострі респіраторні захворювання, температура у дитини, якщо вона переносить якесь специфічне лікування або проба манту. Дитина повинна приходити до нас на ковідне щеплення повністю щепленню за календарем щеплень", — говорить Галина Умерова

Суспільне Донбас Пункт вакцинації у Маріуполі

З 7-го лютого мають право отримати 1000 гривень єПідтримки підлітки віком від 14 до 18 років, які мають повний курс вакцинації від коронавірусу. Витратити їх можна на відвідання кінотеатрів, театрів, музеїв чи виставкових центрів, придбання книг, придбання залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, абонементи до спортзалів чи фітнес-клубів. Також підлітки можуть використати гроші на освітніх курсах, купити шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Денис Іванов керівник команди впровадження надання електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України

"Процедура подачі така сама як була і для громадян з 18-річного віку. А саме: потрібно бути громадянином України, мати застосунок Дія, встановлений на смартфоні, авторизований. Після цього — обрати в переліку послугу єПідтримка, також подати там відповідну заяву, під час якої буде запропоновано або відкрити рахунок в одному з банків партнерів, або вибрати один із банків партнерів, якщо ви вже є клієнтом цього банку.

Скористатися грошима єПідтримки можна протягом чотирьох місяців.

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