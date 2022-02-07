Для чого створюють бригади тероборони, які їх основні завдання та хто може увійти до підрозділів? Про це у програмі Сьогодні Головне розказали начальник групи цивільно-військового співробітництва військової частини А 7053 Олександр Федюнін, командир роти військової частини А 7053 Іван Чемерісін та головний сержант Ігор Кравець.

За словами Олександра Федюніна, сили тероборони – це окремий вид ЗСУ. Основні завдання - вчасно реагувати та обороняти територію і її жителів від агресії до підходу військ, охороняти державні кордони, важливі об’єкти, боротись із диверсіями. Також захищати населення від стихійного лиха, ліквідовувати наслідки бойових дій.

"Закон про основи національного спротиву дав можливість створити підрозділ, який у разі необхідності може зреагувати дуже ефективно. Цей підрозділ забезпечений майном, технікою та озброєнням. Раніше призивали через військові комісаріати, техніка була відсутня. А зараз тероборона забезпечена так, як військова частина", - каже начальник групи цивільно-військового співробітництва військової частини А 7053.

Створення відбувається у два етапи. Перший - створення управління, забезпечення матеріально та технікою. Другий - створення резерву, який будуть викликати у разі небезпеки. Управління майже створене, лишилися окремі посади, на яких не вистачає людей. Це - медики, фінансисти, інструктори, водії, електрики, каже Федюнін.

Охочі потрапити до тероборони повинні звертатися у районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, колишні військкомати. Якщо це стосується служби у резерві, то безпосередньо треба звертатися до командування військових частин тероборони.

"Певні вікові обмеження на перебування у резерві існують. Але, в принципі, може потрапити кожен громадянин, який проживає в певній місцевості, не має судимостей, не перебуває на обліку в диспансерах. Перевагу мають певні громадяни, наприклад, ті, хто пройшов АТО, мають фах, спеціальні навички", - говорить командир роти військової частини А 7053 Іван Чемерісін.

Щоб укласти контракт, треба пройти співбесіду, потім людині нададуть покрокову інструкцію. Жінки теж можуть потрапити до тероборони. Вимоги до них ті самі, що і до чоловіків.

"Зараз іде дуже багато жінок до тероборони. Мені телефонують мої знайомі, просять пройти курси з першої медичної допомоги або як поводитися із зброєю, або як отримати навички, які можуть допомогти у разі виникнення такого конфлікту. Особиста мотивація - це дуже важливо", - каже командир роти військової частини А 7053.

Навчання і збори проходять згідно з планом, який надходить з вищих штабів. Проводять їх на базі та із залученням сил і засобів ЗСУ, але не сумісно. Резервісти за дні проведення навчань отримують певне грошове забезпечення від Міністерства оборони України, яке залежить від військового звання, посади, а також від часу проведення цих зборів, сказав Чемерісін.

Про те, як поводитися із боєприпасами, та про безпеку на Херсонщині військові проводять лекції серед населення. На сьогодні - це 320 лекцій у школах, ліцеях, університетах.

"Перші наші лекції – "Мінна безпека. Небезпечні іграшки" почали проводитися в 17 році, після того, як ми написали програму по вибухонебезпечних предметах і її захистили в міськраді. Ми розповідаємо зараз і про сучасні боєприпаси, які люди знаходять на території України. Хочемо, щоб жителі Херсона жили спокійно і зналися на тому, як військові знахідки можуть принести біду. Як військова людина, у разі бойових дій я раджу насамперед не панікувати, не поширювати в інтернеті неправдиву інформацію, неперевірену, не брати зброю до рук, тому що кожен військовий буде з підозрою ставитися до людей зі зброєю", - розказав головний сержант роти військової частини А 7053 Ігор Кравець.

Оксана Страмнова.

Що відомо:

З січня 2022 року в Україні було введено в дію закон "Про основи національного спротиву". Цей документ Верховна рада ухвалила торік на початку літа, а Володимир Зеленський урочисто підписав під час заходів до Дня Сил спецоперацій 29 червня 2021 року. Документ передбачає залучення громадян до руху опору і територіальної оборони.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

У Херсонській області станом на 25 січня створили 6 батальйонів територіальної оборони: п’ять - в області та основний – в обласному центрі.

У батальйонах тероборони поки що буде по 46 чоловік особового складу і 89 людей - в управлінні бригади тероборони. Військова служба в цих батальйонах буде за контрактом на 3 роки. Військовослужбовці матимуть зарплату, медичне та речове забезпечення, соцпакет.

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