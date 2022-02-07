На фронті поблизу окупованої Горлівки три тижні зберігається "тиша"

Понад три тижні на позиціях українських військових неподалік тимчасово окупованої Горлівки зберігається "тиша". Про це кореспонденту Суспільного розказали військовослужбовці, які несуть там службу.

За діями російських найманців військові спостерігають у трубу розвідника. Як розказав військовослужбовець Євген, їх позиції окупанти від початку року майже не обстрілювали.

"Вже тижні три обстрілів немає, чому так? Ми не можемо знати цієї інформації, що вони там надумали. Маємо те що маємо і дивимося вперед", — розказав Євген.

Український військовий, фото: Суспільне Донбас Український військовий, який несе службу на позиціях неподалік окупованої Горлівки

Українські бійці попри тимчасове затишшя, пильності не втрачають. У будь-яку хвилину, вони готові дати відсіч ворогу.

"Передають же ЗМІ — "наступ, наступ". Ми не боїмося, ми готові. Озброєння вистачає", - розказав Суспільному військовослужбовець з позивним "Мороз".

За даними пресцентру Операції об`єднаних сил, від початку року на передовій упродовж січня зафіксували 67 обстрілів. Це найменша кількість за два роки. Востаннє 60 обстрілів наших позицій фіксували у вересні 2020 року.

Що відомо

6 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових не було.

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

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