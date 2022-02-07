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Окупанти 2 рази порушили режим тиші — штаб ООС
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Окупанти 2 рази порушили режим тиші — штаб ООС

Антон Степура
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Окупанти 2 рази порушили режим тиші — штаб ООС фото: Штаб ООС

6 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

"У бік Водяного окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. А неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів" — йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Що відомо

  • 5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.
  • 2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.
  • 1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.
  • 30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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