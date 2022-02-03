За минулу добу, 2-го лютого, бойовики двічі порушили режим припинення вогню поблизу Маріуполя. Найманці вели вогонь з мінометів 82 калібру та станкових протитанкових гранатометів. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

За словами військового Володимира, українських бійців, на позиціях поблизу Маріуполя, почали обстрілювати 2-го лютого, близько сьомої вечора. Міна влучила неподалік Володимира.

"Відчув "вихід" міномета, потім почув свист над головою, і відповідно недалеко від мене просто був "приход". По якості вибуху визначив що це був 82-й міномет", — згадує Володимир.

Бойовики частіше почали використовувати безпілотні літальні апарати, каже військовослужбовець з позивним "Кіпіш". До обстрілів ввечері та вночі, говорить, вже звик.

"Три дні спостерігаємо дрони, є й ті, з яких вони скидають нам "подарунки" не дуже веселі. І й ті які просто спостерігають за нами, за нашим переміщенням, де ми ходимо, щоб туди навести масований удар", — «Кіпіш» військовослужбовець ЗСУ

Армієць додав, що на провокації російських найманців реагують, лише коли це загрожує власній безпеці.

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