Окупанти поранили мирного жителя поблизу Світлодарська

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища", — повідомили у штабі.

Військові медики ЗСУ доправили чоловіка до міської лікарні Світлодарська.

Додають, що вогонь окупанти вели з окупованого селища Лозове та випустили п'ять черг з автоматичної зброї.

Що відомо

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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