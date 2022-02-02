Російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове" на Донеччині

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині".

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ на територію КПВВ.

"В результаті атаки БПЛА втрат серед особового складу немає. В той же час, одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати", — повідомили у штабі.

Осколок, який застряг у металевому жетоні українського військового, фото: штаб ООС Осколок, який застряг у металевому жетоні українського військового

Що відомо

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня російські окупанти двічі відкривали вогонь в бік позицій українських військових. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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