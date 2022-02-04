Патрулюють море та узбережжя. Як на Донеччині охороняють водні кордони

Щодня від двох до чотирьох російських кораблів маневрують неподалік Азовського узбережжя. Це переважно катери морської охорони РФ. Згідно з двостороннім договором між Україною та Росією — Азовське море є водами "спільного користування". Як охороняють водні кордони — у матеріалі Суспільного.

Суспільне Донбас Патрульний катер

За словами командира катеру Олександра Суркова, коли він патрулює водні кордони на малому катері, його зміна може тривати близько двох тижнів.

"У нас є радіолокаційна станція, яка нам дуже допомагає виявляти надводні цілі для здійснення патрулювання водної акваторії Азовського моря та прибережної зони. Російські кораблі завжди за нами слідкують і під час наших переміщень також ідуть за нами, но тримаються свого берега", — розповів Олександр Сурков.

Суспільне Донбас Олександр Сурков

Між Україною та Росією є угода про спільне використання Азовського моря, підписана у 2003 році. Як повідомив Суспільному капітан 23-го загону Морської охорони Роман Варяніцин іноді військові фіксують приближення російських кораблів до узбережжя. За словами Романа, відстань до них від двох до п'яти миль.

"Є певна особливість в Азовському морі — не погоджена лінія проходження державного кордону. Тобто, відповідно до міжнародного договору ми здійснюємо охорону державного кордону відповідно до наших розпоряджень, керівних документів. Російська федерація цю лінію не визнає. Якщо кораблі Російської Федерації будуть наближатись до узбережжя, то це вже напевно буде виглядати як збройна провокація і відповідно до законодавства України ми вже маємо право на застосування зброї для припинення збройних провокацій", — говорить капітан Морської охорони.

Суспільне Донбас Радіолокаційна станція допомагає патрулювати водну акваторію Азовського моря

Окрім моря, патрулюють й узбережжя. Як розповів Суспільному начальник відділення інспекторів прикордонної служби Микола Перець, є піші прикордонні патрулі, на деякі ділянки військові виїжджають машинами.

"Найчастіше відбуваються порушення в теплий період року, коли багато відпочиваючих. Можливі виходи плавзасобами з невстановлених місць і без відповідного інформування наших підрозділів", — каже Микола.

Що відомо

З початку війни на Донбасі та окупації Криму, Росія неодноразово порушувала домовленості, а саме затримувала українських моряків та судна в Азовському морі, блокувала пересування торгових суден через Керченську затоку.

У Азовському морі розташовано три морських порти.

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