Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір розмістити на кордоні з Україною контингент білоруської армії у відповідь на нібито стягування українських військ до кордонів його країни. Ця заява пролунала на тлі спільних із Росією навчань "Союзна рішучість-2022", які розпочнуться 10 лютого. З цією метою РФ почала переміщувати свої війська до Білорусі.

Чи є ймовірність військової загрози з боку Білорусі та чи стане постійною дислокація російських військ на білоруській території — в ефірі "Українського радіо" розповів директор програми "Російські та білоруські студії" Ради зовнішньої політики "Українська призма", політолог Максим Хилько.

Що означає заява Лукашенка про розміщення військового контингенту на кордоні з Україною?

— У цій ситуації Лукашенко підігрує Росії. Він робить це або з власної ініціативи, намагаючись вкотре продемонструвати лояльність до Путіна, або ж виконує вказівки, які йому надходять. У будь-якому випадку Лукашенко підтримує у такий спосіб російську агресію проти України та виступає співучасником цієї агресії. Уже сам факт загрози контингентом білоруської армії є співучастю в агресії, навіть, якщо ці війська не є залученими безпосередньо. Вони спрямовані на те, щоби скувати частину українських Збройних Сил, обмежити ресурси на Північному напрямку, і в такий спосіб відвернути їх від Східного та Південного напрямків, де Україні становлять загрозу російські війська. Фактично сьогодні Білорусь виступає військовим союзником Росії та відіграє роль загрози, стримуючи частину українських сил погрозами розмістити контингент білоруської армії вздовж північного кордону України.

Чи буде білоруська армія використаною насправді, залежатиме від того, яке рішення ухвалить Москва. Швидше всього, ні Лукашенкові, ні Мінську загалом не хотілося б брати участь у безпосередній агресії проти України, оскільки наслідки будуть очевидними. Не слід забувати також про те, що Україна є другим за важливістю партнером для Білорусі. У випадку активної участі в російсько-українському конфлікті, економічні втрати для Білорусі компенсувати буде нічим. У Мінську цей факт розуміють, тому, я думаю, далі загроз вони не хотіли б заходити в цій ситуації. Проте Україні слід бути готовою до будь-яких сценаріїв, тому що, будучи цілковито залежним від Москви, Лукашенко може бути не здатним самостійно ухвалювати важливі рішення

Чи дислокуватимуться російській війська у Білорусі на постійній основі?

— Є така ймовірність, що частина російських військ залишиться у Білорусі, оскільки на території Білорусі вже існують два тренувально-бойові центри, де знаходяться російські війська. Зокрема, там уже розташовані російські зенітні ракетні комплекси С-400 "Тріумф" та поки що чотири російські винищувачі, хоч на навчання залетіли ще близько двадцяти одиниць. Невідомо, яка частина цих винищувачів залишиться у Білорусі, а скільки повернеться до Росії.

Проте з Білорусі надходить інформація про те, що на всіх білоруських складах, які залишилися ще з часів СРСР, зараз активно проводяться ревізії. Є ймовірність, що це робиться для того, щоби на них можна було розташовувати частину російської військової техніки. У такий спосіб, навіть, якщо персонал після навчань повернеться до Росії, то техніку можна буде залишити. Тоді, за потреби, перекинути з Росії до Білорусі персонал не становитиме особливих труднощів.

Лукашенко заявив, що залишатиметься на чолі держави без проведення виборів у разі загрози війни. У такому випадку чи вигідне для нього загострення військової ситуації в Україні?

— Не слід виключати того, що особистий фактор також грає немалу роль. Лукашенко активно використовує риторику зовнішньої загрози для того, щоби пояснити збереження своєї влади. Він неодноразово заявляв, що не може покинути президентський пост, оскільки не може залишити країну в такий критичний момент. Тому в Лукашенка є особиста зацікавленість у загостренні військової ситуації в Україні.

Проте він не хотів би брати безпосередню участь у військовій агресії проти України, оскільки його влада залежить не лише від російської підтримки, але й від економічної ситуації в країні. Якщо економічні відносини з Україною будуть розірвані, то для Мінська це буде значним ударом. Тому таке балансування Лукашенка між погрозами та реальною участю у військовому конфлікті є дуже небезпечним, але водночас воно є для нього найбільш вигідним. Таке балансування небезпечне тим, що в якийсь момент ризики можуть перейти у позаштатні ситуації, локальні сутички, які можуть перерости у щось більше.

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