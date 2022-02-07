В Україні за добу COVID-19 виявили в майже 24 тисяч людей

Протягом 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 2 242, медпрацівників — 394), а 115 людей від хвороби померли. Крім того, 2 699 людей були ушпиталені, а 5 024 особи одужали від COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 307 437 людей. З них 101 392 померли, а 3 681 092 одужали. Усього було здійснено понад 18,6 мільйона ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

Що стосується вакцинації проти COVID-19, то протягом 6 лютого було щеплено 18 626 людей. Першу дозу вакцини отримали 5 741 людина, другу дозу — 8 028 людей. Додаткову дозу отримали 86 людей, а бустерну — 4 771 людина.

За весь час в Україні проти COVID-19 вакцинували 15 458 482 людини. З них першу дозу отримали 15 458 480 людей, дві дози — 14 780 566 людей, додаткову дозу — 20 332 людини, бустерну дозу — 459 230 людей. Загалом здійснено 30 718 608 щеплень.

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Що відомо

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

За добу 5 лютого в Україні підтвердили 27 851 новий випадок захворювання на COVID-19, що на 14 682 випадки менше, ніж за попередню добу.

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