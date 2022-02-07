В Україні за добу COVID-19 виявили в майже 24 тисяч людей

Протягом 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 2 242, медпрацівників — 394), а 115 людей від хвороби померли. Крім того, 2 699 людей були ушпиталені, а 5 024 особи одужали від COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 307 437 людей. З них 101 392 померли, а 3 681 092 одужали. Усього було здійснено понад 18,6 мільйона ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.
Що стосується вакцинації проти COVID-19, то протягом 6 лютого було щеплено 18 626 людей. Першу дозу вакцини отримали 5 741 людина, другу дозу — 8 028 людей. Додаткову дозу отримали 86 людей, а бустерну — 4 771 людина.
За весь час в Україні проти COVID-19 вакцинували 15 458 482 людини. З них першу дозу отримали 15 458 480 людей, дві дози — 14 780 566 людей, додаткову дозу — 20 332 людини, бустерну дозу — 459 230 людей. Загалом здійснено 30 718 608 щеплень.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Що відомо
- За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.
- За добу 5 лютого в Україні підтвердили 27 851 новий випадок захворювання на COVID-19, що на 14 682 випадки менше, ніж за попередню добу.
Читайте також
Робота з дому унеможливила спонтанний обмін думками. Як карантин впливає на співробітників
Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"
Перші ліки проти COVID-19 в Україні: що необхідно знати про "Молнупіравір"
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!