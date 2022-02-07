Індонезія тимчасово заборонила в'їзд іноземних туристів через аеропорт Джакарти

Уряд Індонезії ухвалив рішення тимчасово заборонити в'їзд іноземних туристів до країни через столичний аеропорт Джакарти, щоб запобігти поширенню штаму COVID-19 "Омікрон".
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство транспорту країни.
Як зазначає видання, нові правила, оприлюднені у заяві міністерства 6 лютого, поширюються на іноземних туристів та індонезійців, які виїжджають за кордон на відпочинок. Окрім того, поліція запровадила комендантську годину в центрі Джакарти з опівночі до 4-ї ранку.
Генеральний директор цивільної авіації міністерства Нові Ріянто зазначив, що рішення "тимчасово обмежити прибуття туристів" було спрямоване на уповільнення поширення коронавірусу.
Відтак туристи, що летять з-за кордону, як і раніше, зможуть прибути в аеропорт Балі, а також Батам і Танджунг-Пінанг на островах Ріау неподалік Сінгапуру.
Як зазначає видання, днями в Індонезії стрімко пришвидшилось поширення COVID-19. Зокрема, 6 лютого тут зареєстрували 36 тисяч нових випадків інфікування, при цьому коефіцієнт зайнятості ліжок у лікарнях Джакарти сягнув 63%.
Що відомо
- 7 лютого стало відомо, що Австралія вперше за два роки пандемії COVID-19 відкриє кордони для іноземців.
- Уряд Нової Зеландії оголосив про поступове послаблення карантинних обмежень з 27 лютого.
- 2 лютого прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що країна послабить обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу в країні.
- 1 лютого Данія стала першою країною Європейського Союзу, яка скасувала усі обмеження, запроваджені через COVID-19.
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