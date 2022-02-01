Данія першою в ЄС скасувала всі карантинні обмеження

Данія стала першою країною Європейського Союзу, яка скасувала усі обмеження, запроваджені через COVID-19. Таке рішення було прийняте 1 лютого.
Про це повідомляє France 24.
Данія вчергове намагається скасувати всі карантинні обмеження. Попереднього разу обмеження скасовувати у вересні та повернули у листопаді.
Вже 1 лютого в країні відкриються нічні клуби, а обмеження щодо кількості людей у приміщеннях будуть офіційно скасовані.
Лише декілька запобіжних мір, пов’язаних з коронавірусом, залишаються в силі та стосуються перетину кордону Данії для невакцинованих осіб з краї, які не належать до Шенгенської зони.
Коронавірусні обмеження знімають попри сплеск нових випадків COVID-19 у країні. Наразі в Данії щодня реєструють від 40 до 50 тисяч нових пацієнтів.
"В нас надзвичайно високий відсоток дорослих, які вакциновані трьома дозами вакцини", — каже епідеміолог Лон Сімонсен з Університету Роскілле.
Понад 60% данців вже отримали третю дозу вакцини — цей показник досягнути на місяць раніше терміну, передбаченого урядовими планами. Загалом в ЄС середній показник вакцинації трьома дозами складає 45%.
Таким чином, враховуючи тих, хто нещодавно перехворів, уряд Данії вважає, що 80% населення захищені від важкого перебігу хвороби. Саме тому будо прийняте рішення зняти обмеження.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"
Мутація "Омікрону" не вплине на перебіг пандемії у світі — учені
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо захворів на COVID-19
Острів Балі буде готовий приймати туристів вже найближчим часом
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!