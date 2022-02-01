Данія першою в ЄС скасувала всі карантинні обмеження

Данія стала першою країною Європейського Союзу, яка скасувала усі обмеження, запроваджені через COVID-19. Таке рішення було прийняте 1 лютого.

Про це повідомляє France 24.

Данія вчергове намагається скасувати всі карантинні обмеження. Попереднього разу обмеження скасовувати у вересні та повернули у листопаді.

Вже 1 лютого в країні відкриються нічні клуби, а обмеження щодо кількості людей у приміщеннях будуть офіційно скасовані.

Лише декілька запобіжних мір, пов’язаних з коронавірусом, залишаються в силі та стосуються перетину кордону Данії для невакцинованих осіб з краї, які не належать до Шенгенської зони.

Коронавірусні обмеження знімають попри сплеск нових випадків COVID-19 у країні. Наразі в Данії щодня реєструють від 40 до 50 тисяч нових пацієнтів.

"В нас надзвичайно високий відсоток дорослих, які вакциновані трьома дозами вакцини", — каже епідеміолог Лон Сімонсен з Університету Роскілле.

Понад 60% данців вже отримали третю дозу вакцини — цей показник досягнути на місяць раніше терміну, передбаченого урядовими планами. Загалом в ЄС середній показник вакцинації трьома дозами складає 45%.

Таким чином, враховуючи тих, хто нещодавно перехворів, уряд Данії вважає, що 80% населення захищені від важкого перебігу хвороби. Саме тому будо прийняте рішення зняти обмеження.

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