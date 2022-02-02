Норвегія вирішила послабити коронавірусні обмеження

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що країна послабить обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу в країні.

"Сьогодні ми нарешті досягли точки, коли ми можемо скасувати багато протиінфекційних заходів, з якими ми жили цієї зими", — сказав Стьоре на брифінгу, передає The Local.

Зміни дозволять барам і ресторанам знову подавати алкоголь після 23:00. Окрім того, скасовується вимога, що алкоголь має продаватися тільки відвідувачам за столиками, однак бізнес і надалі має дотримуватися правил для непоширення коронавірусу.

Парки розваг, аркади та подібні атракціони також можуть знову відкритися, але за умови регулярного прибирання та дезінфекції. Кінотеатри, театри, церкви та будь-яке інше місце, де гості можуть сидіти, тепер можуть заповнюватися на 100%: раніше обмеження дозволяли впускати людей тільки на сидячі місця.

Термін самоізоляції після позитивного тесту на Covid-19 буде скорочено до чотирьох днів. Раніше, за умови відсутності симптомів хвороби, ізоляція тривала 6 днів.

Що відомо

За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4190 дітей та 970 медиків.

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