Мутація "Омікрону" не вплине на перебіг пандемії у світі — учені

Розповсюдження однієї з трьох мутованих субверсій штаму "Омікрон" — BA.2, або "Стелс-Омікрон" — може уповільнити стрімке зменшення кількості хворих, але навряд чи змінить загальний перебіг пандемії, вважають учені із Лондона, пише The NYT.
"Це може означати вищий пік захворюваності в країнах, які ще не досягли піку, і уповільнення тенденції до зменшення захворюваності у країнах, де вже спостерігався пік "Омікрона", — цитує видання Томаса Пікока, вірусолога з Імперського коледжу Лондона.
Такий сценарій малоймовірний, але вчені вважають, що новий варіант, який отримав наукову назву BA.2 і є однією з трьох гілок сімейства вірусів "Омікрон", може викликати спалах захворюваності у всьому світу.
За даними перших лабораторних досліджень "Стелс-Омікрон" не викликає важкого перебігу захворювання, а вакцини так само ефективні проти нього, як і проти інших форм "Омікрон", однак він демонструє більш швидке поширення.
Що відомо
- Субваріант Омікрону BA.2, який наразі домінує в Данії, є більш заразним ніж звичайний субваріант BA.1, заявив 26 січня Магнус Хайніке, міністр охорони здоров’я Данії. При цьому наразі немає свідчень того, що ВА.2 викликає серйозніші форми захворювання.
- Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей.
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
- Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу
Читайте також
Омікрон чи Дельта: до Києва відправлять проби, аби з'ясувати, які штами циркулюють на Чернігівщині
МОЗ зареєструвало препарат для лікування COVID-19
Тест на COVID варто робити за будь-яких ознак ГРВІ – МОЗ
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!