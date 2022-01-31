Мутація "Омікрону" не вплине на перебіг пандемії у світі — учені

Розповсюдження однієї з трьох мутованих субверсій штаму "Омікрон" — BA.2, або "Стелс-Омікрон" — може уповільнити стрімке зменшення кількості хворих, але навряд чи змінить загальний перебіг пандемії, вважають учені із Лондона, пише The NYT.

"Це може означати вищий пік захворюваності в країнах, які ще не досягли піку, і уповільнення тенденції до зменшення захворюваності у країнах, де вже спостерігався пік "Омікрона", — цитує видання Томаса Пікока, вірусолога з Імперського коледжу Лондона.

Такий сценарій малоймовірний, але вчені вважають, що новий варіант, який отримав наукову назву BA.2 і є однією з трьох гілок сімейства вірусів "Омікрон", може викликати спалах захворюваності у всьому світу.

За даними перших лабораторних досліджень "Стелс-Омікрон" не викликає важкого перебігу захворювання, а вакцини так само ефективні проти нього, як і проти інших форм "Омікрон", однак він демонструє більш швидке поширення.

Що відомо

Субваріант Омікрону BA.2, який наразі домінує в Данії, є більш заразним ніж звичайний субваріант BA.1, заявив 26 січня Магнус Хайніке, міністр охорони здоров’я Данії. При цьому наразі немає свідчень того, що ВА.2 викликає серйозніші форми захворювання.

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу

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