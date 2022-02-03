Нова Зеландія поступово відкриватиме кордони

Уряд Нової Зеландії оголосив про поступове послаблення карантинних обмежень з 27 лютого. Протягом двох років країна жила з закритими кордонами та одними з найсуворіших у світі карантинних обмежень.

Про це повідомляє BBC.

Вакциновані громадяни Нової Зеландії, що знаходяться в Австралії зможуть повернутися додому від 27 лютого. Від 13 березня буде дозволено повернення вакцинованих громадян, які перебувають в інших країнах. Всі вони повинні будуть провести 10 днів обов’язкової ізоляції.

Кордони Нової Зеландії були закриті майже два роки через пандемію коронавірусу. За цей час в країні було зафіксовано 53 смерті від коронавірусу, загальна кількість захворювань становила 17 тисяч.

Проте, така жорстка політика уряду викликала багато критики у новозеландців, що мешкають за кордоном. Громадянам, які перебували за кордоном, практично неможливо було повернутися додому.

Відкриття кордонів у Новій Зеландії відбуватиметься у 5 етапів.

Етап 1. Повністю вакциновані новозеландці з Австралії зможуть повернутися додому після 27 лютого.

Етап 2. Повністю вакциновані громадяни Нової Зеландії, котрі перебувають в інших країнах, зможуть повернутися після 13 березня. Ця ж норма стосується певної кількості кваліфікованих іноземних працівників.

Етап 3. До 5 тисяч іноземних студентів матимуть можливість в’їхати до країни після 13 квітня.

Етап 4.Австралійці та всі, хто має можливість подорожувати до Нової Зеландії без віз зможуть приїхати в країну не раніше липня.

Етап 5. У жовтні очікується, що в’їзд буде дозволено всім іншим типам відвідувачів та студентів.

Читайте також

Норвегія вирішила послабити коронавірусні обмеження

"Пандемія — це війна". Лікар про нову хвилю коронавірусу, "Омікрон" і вакцинацію

Невакцинованих медиків і комунальників з 31 січня відсторонятимуть від роботи

Данія першою в ЄС скасувала всі карантинні обмеження

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу