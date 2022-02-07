Австралія вперше за два роки пандемії COVID-19 відкриє кордони для іноземців

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що з 21 лютого країна знову почне пускати до себе іноземців. Обмеження на в’їзд були запроваджені ще в березні 2020 року на початку пандемії коронавірусу й відтоді майже не пом’якшувалися.

Про це повідомляє австралійський телеканал 7NEWS.

Починаючи з 21 лютого, іноземці зможуть в’їжджати в Австралію, але лише за наявності сертифікату про повний курс вакцинації проти COVID-19. Від них не вимагатимуть обов’язкової самоізоляції по прибутті.

З грудня 2021-го Австралія вже дозволила в’їзд громадянам, постійним резидентам і членам їхніх родин, а пізніше — закордонним студентам, працівникам і учасникам походів, але за умови обов’язкової самоізоляції в державних готелях.

"Знаю, що туристична галузь уже чекає на це (відкриття кордонів — ред.), тож протягом наступних двох тижнів вони матимуть можливість як запросити закордонних гостей, так і підготуватися для їхньої зустрічі в Австралії", — заявив Скотт Моррісон журналістам.

Раніше австралійський прем’єр припускав, що кордони для іноземних відвідувачів будуть відкриті до квітня 2022 року. Про це прохала туристична галузь, яка через пандемію COVID-19 зазнала суттєвих збитків.

Якщо у 2019 році Австралію відвідали 8,6 мільйона іноземців, то у 2020 році це число знизилося до 6,2 мільйона, а у 2021-му — впало до 150 тисяч. Країна запровадила одні з найсуворіших у світі COVID-заходів і обмежила в’їзд навіть своїм громадянам.

Останнім часом на тлі активної вакцинації проти коронавірусу (понад 95% громадян віком від 16 років отримали дві дози вакцини, а вісім мільйонів — додаткові дози) кількість хворих на COVID-19 австралійців почала знижуватися.

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