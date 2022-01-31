Острів Балі буде готовий приймати туристів вже найближчим часом

Курортний острів Балі в Індонезії буде готовий приймати туристів вже на початку лютого. Про це заявив міністр туризму Індонезії Сандіага Уно 31 січня.

Про це повідомляє Reuters.

У середині жовтні острів відкрився для громадян окремих країн, зокрема Китаю, Нової Зеландії та Японії.

Подальше скасування карантинних обмежень та відкриття для відвідувачів відбувається на фоні того, що Таїланд та Філіппіни у грудні відмовилися від карантинних обмежень. Причиною зняття обмежень є невпевненість дієвості вакцин проти варіанту коронавірусу "Омікрон".

Також повідомляється, що цього місяця в Індонезії спостерігається постійне збільшення кількості нових випадків захворювання. Уряд Індонезії пов'язує це з хвилею захворюваності на варіант "Омікрон".

Авіакомпанія Singapore Airlines заявила, що відновить польоти на Балі з Сінгапуру з 16 лютого.

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