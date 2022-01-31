Острів Балі буде готовий приймати туристів вже найближчим часом

Курортний острів Балі в Індонезії буде готовий приймати туристів вже на початку лютого. Про це заявив міністр туризму Індонезії Сандіага Уно 31 січня.
Про це повідомляє Reuters.
У середині жовтні острів відкрився для громадян окремих країн, зокрема Китаю, Нової Зеландії та Японії.
Подальше скасування карантинних обмежень та відкриття для відвідувачів відбувається на фоні того, що Таїланд та Філіппіни у грудні відмовилися від карантинних обмежень. Причиною зняття обмежень є невпевненість дієвості вакцин проти варіанту коронавірусу "Омікрон".
Також повідомляється, що цього місяця в Індонезії спостерігається постійне збільшення кількості нових випадків захворювання. Уряд Індонезії пов'язує це з хвилею захворюваності на варіант "Омікрон".
Авіакомпанія Singapore Airlines заявила, що відновить польоти на Балі з Сінгапуру з 16 лютого.
Що відомо
- Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти COVID-19 70% людей у світі до початку липня 2022 року.
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування"Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
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