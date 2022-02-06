За добу на коронавірус захворіли майже 28 тисяч українців

За добу 5 лютого в Україні підтвердили 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, що на 14682 випадки менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з оперативними даними МОЗ, зокрема, за минулу добу захворіли 2 597 дітей та 431 медпрацівник. До медичних закладів доправили 4 219 хворих, одужали 6 089 пацієнтів, померли 109 людей. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 284 059 людей, подолали вірус 3 676 068 хворих, зафіксовано 101 277 летальних випадків.

Також у профільному міністерстві поінформували, що за добу 5 лютого від коронавірусу щепились 34 305 людей. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу – 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей. Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 452 741 людину, з них першу дозу отримали 15 452 739 людей, дві дози – 14 772 538 людей, додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Що відомо

За добу 4 лютого в Україні підтвердили 42 533 нових випадків захворювання на коронавірус, одужали 9 628 пацієнтів, померли 185 людей.

9 628 пацієнтів, померли 185 людей. За добу 3 лютого в Україні зафіксували новий рекорд захворюваності на коронавірус — 43778 нових випадків. Померли 174 людини.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

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