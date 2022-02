Компанія з кібербезпеки підозрює Китай у кібератаці на медіахолдинг News Corp

Компанія Mandiant, яка надає допомогу у розслідуванні кібератаки на американський медіахолдинг News Corp у січні 2022 року, вважає, що атаку міг організувати китайський уряд.

Про це повідомляє CNN.

"Компанія оцінює, що ті, хто стоять за цією діяльністю, мають зв'язок з Китаєм, і ми вважаємо, що вони, ймовірно, причетні до шпигунської роботи для збору розвідданих на користь Китаю", — заявив віцепрезидент з консалтингу в Mandiant Девід Вонг.

За даними News Corp, інцидент, не зачепив системи, що зберігають клієнтські та фінансові дані.

"Разом зі сторонньою фірмою з кібербезпеки компанія проводить розслідування обставин атаки, щоб визначити її характер, масштаби, тривалість та наслідки", — йдеться у заяві медіахолдингу.

Атака на медіахолдинг News Corp, який включає видання The Wall Street Journal і The New York Post, сталась у січні, але про неї стало відомо лише 4 лютого. За даними ЗМІ, вона торкнулася електронних листів співробітників і журналістів, але не клієнтських та фінансових даних. Атака зачепила The Wall Street Journal, її материнську компанію Dow Jones & Company, газети New York Post та штаб-квартири News Corp.

Що відомо

29 січня урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала чергові спроби кібератак на організації та установи із використанням легітимної програми Remote Utilities.

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували українські урядові сайти, також був тимчасово недоступний портал "Дія".

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкультури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних. Згодом він повідомив, що метою кібератак було погіршити стосунки між Україною та Польщею. При цьому, найімовірніше, організатором атак була Росія.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року США та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

Читайте також

Як створити надійний пароль для захисту даних. Відповідає кіберполіція

Чи працює в Україні захист персональних даних: Пояснює експертка

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу