У додатку "Дія" з’явиться можливість передавати електронний техпаспорт іншим користувачам.
Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.
В такий спосіб водії зможуть передавати право користування автомобілем іншим людям.
Наразі відбувається реєстрація на Бета-тестування нової послуги "Належний користувач".
У повідомленні також сказано, що невдовзі нові правила передбачатимуть, що відповідальність за порушення правил дорожнього руху нестиме саме водій, а не власник машини. Саме тому важливо аби водій мав у наявності техпаспорт машини, якою він керує.
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