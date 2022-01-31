Польща надасть Україні озброєння для протиповітряної оборони

Польща ухвалила рішення про передачу українській стороні боєприпасів оборонного характеру. Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Павел Солох.

"Рішення про надання військової допомоги ухвалив міністр національної оборони. Пропозиція була надана українській стороні, чекаємо відповіді, — сказав Солох.

За його словами, президент Анджей Дуда провів низку зустрічей з приводу ситуації в Україні — з представниками уряду, міністрами, начальниками служб, з прем'єр-міністром.

"Минулої п'ятниці у нас була Рада національної безпеки, з якої надійшло потужне двопартійне послання [...] спільної позиції, яку польські еліти мають стосовно ситуації в Україні", — підкреслив Солох.

На питання, коли боєприпаси можуть бути поставлені в Україну, Солох відповів, що "це залежить від української сторони, вони отримали специфікації, ми готові доставити його будь-яку хвилину". На питання про те, скільки саме буде військової допомоги, Солох сказав, що "зараз заявлено про кілька десятків тисяч патронів".

Що відомо

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

В Україну 28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

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