Україна не планує жодного наступу ані на Донбас, ані на Крим — Міноборони

Українські Збройні сили не планують жодного наступу ані на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, ані в Криму, оскільки це становило б загрозу життям українців. Україна дотримується політико-дипломатичного шляху вирішення збройного конфлікту з РФ.

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи повідомлення російських ЗМІ про начебто можливий наступ українських ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі.

"Україна не планує жодного наступу ні на Донбас, ні Крим, а ми говоримо тільки про політико-дипломатичні майданчики вирішення цього збройного міжнародного конфлікту з Російською Федерацією. Я хочу заспокоїти в Москві всіх: наступати сьогодні ніхто не планує або завойовувати, тому що це, в першу чергу – життя людей, життя українців. Ми не будемо наражати їх на такі ризики", – запевнив Резніков.

Що відомо

На тлі численних повідомлень про загрозу наступу Росії на Україну, низка російських ЗМІ повідомляють про нібито підготовку ЗСУ до наступу на окуповані території Донбасу.

Російські заяви про підготовку України наступу на Донбасі є пошуком приводу для нападу на Україну, заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН 31 січня.

26 січня стало відомо, що правляча російська партія "Єдина Росія" просить керівництво РФ надати "військову продукцію" окупованому Донбасу.

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