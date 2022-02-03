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Україна не планує жодного наступу ані на Донбас, ані на Крим — Міноборони
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Україна не планує жодного наступу ані на Донбас, ані на Крим — Міноборони

Важливо
Анастасія Коріновська
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Українські Збройні сили не планують жодного наступу ані на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, ані в Криму, оскільки це становило б загрозу життям українців. Україна дотримується політико-дипломатичного шляху вирішення збройного конфлікту з РФ.

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи повідомлення російських ЗМІ про начебто можливий наступ українських ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі.

"Україна не планує жодного наступу ні на Донбас, ні Крим, а ми говоримо тільки про політико-дипломатичні майданчики вирішення цього збройного міжнародного конфлікту з Російською Федерацією. Я хочу заспокоїти в Москві всіх: наступати сьогодні ніхто не планує або завойовувати, тому що це, в першу чергу – життя людей, життя українців. Ми не будемо наражати їх на такі ризики", – запевнив Резніков.

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Що відомо

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