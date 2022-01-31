Зеленський готовий зустрітися з Путіним — представник України в ООН

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН 31 січня.

Пряма трансляція засідання Ради безпеки ООН доступна на Суспільному.

Перед зустріччю українського дипломата російська делегація в ООН залишила залу засідань під приводом необхідності зустрітися з Генеральним секретарем.

Під час свого виступу Сергій Кислиця закликав російських дипломатів не подавати інтерпретацій позиції представників українського керівництва замість представників України. Він заявив, що наразі вздовж українського кордону та в Криму сконцентровано до 120 тисяч російських солдатів.

"Разом з морськими силами та силами авіації це число досягає 130 тисяч", — заявив Кислиця.

Український представник також повідомив, що попри досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі, обстріли продовжуються, а Україна втрачає військовослужбовців. Він заявив, що російські заяви про підготовку України наступу на Донбасі є пошуком приводу для нападу на Україну.

Сергій Кислиця заявив, що Україна готова захищатися, але водночас залишає можливості для діалогу.

"Мій президент вчергове наголосив нещодавно, що він готовий зустрітися зі своїм російським опонентом. Якщо в Росії є якісь питання до України, краще зустрітися і поговорити, а не стягувати війська до українського кордону і залякувати український народ", — заявив Кислиця.

Дипломат заявив, що встановлення стабільного припинення вогню на Донбасі та відновлення Нормандського формату є пріоритетом для України.

Що відомо

29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Радбез ООН терміново зібрався через загрозу російського нападу на Україну. Трансляція

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу