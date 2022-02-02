Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть зазнати економічних втрат через будь-яких наслідки російсько-українського конфлікту, зокрема у випадку відключення Росії від міжнародних платіжних систем, передає Reuters.
"Якщо ми вже опинимося в ситуації, в якій є побічні ефекти, які вимагають більшої залученості МВФ у долю інших країн, ми, звичайно, будемо допомагати. У нас все ще є близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності", – сказала директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва.
Вона додала, що санкції неминуче унеможливлять деякі фінансові операції та функціонування фінансової системи, особливо якщо Росія буде обмежена в доступі до фінансових транзакцій SWIFT.
Що відомо
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз обговорює всі можливі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україні, зокрема і відключення країни від системи SWIFT.
- Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.
- У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.
- Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
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