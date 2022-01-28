Єврокомісія обговорює відключення РФ від SWIFT — Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз обговорює всі можливі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україні, зокрема і відключення країни від системи SWIFT.

"Я хочу з усією ясністю заявити: з порядку денного нічого не знято", — наголосила вона в інтерв'ю CNN.

Очільниця ЄК зазначила, що санкції можуть включити припинення роботи "Північнного потоку-2", а також виключення Росії зі SWIFT — "мережі з високим рівнем безпеки, яка об'єднує тисячі фінансових установ по всьому світу".

Урсула фон дер Ляєн також підкреслили, що Росія залежить від торгівлі з Європейським союзом, а ЄС має значний економічний важіль.

"Ви не повинні забувати, що Європейський Союз є найбільшим торговим партнером Росії. Між Росією та Європейським союзом здійснюється близько 40% торгівлі та товарів. Євросоюз також є найбільшим іноземним інвестором у Росії – 75% прямих іноземних інвестицій надходить із Євросоюзу, тож ці цифри кажуть вам про те, що у нас є сильні важелі впливу, і в цьому випадку Росії буде дуже боляче, якщо вона посилить агресію проти України", — зазначила президентка ЄК.

Що відомо

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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