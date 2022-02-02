Майже половина мешканців України вважають, що надання Україні зброї та проведення спільних військових навчань зі США та країнами ЄС і НАТО допоможуть стримати агресію Росії.
Про це свідчать результати оптування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова та оприлюдненого на сайті фонду.
"Надання Україні озброєнь та проведення спільних військових навчань зі США та країнами-членами ЄС і НАТО скоріше стримуватимуть агресію Росії — так вважають 48% опитаних. Протилежної думки — що це радше провокуватиме Росію — дотримуються 33%", — йдеться у повідомленні.
При цьому частіше таку оцінку надають мешканці західних (69%) та центральних (51%) регіонів України. Водночас на півдні та сході вважають, що ці кроки скоріше провокуватимуть Росію до агресії — такої думки дотримуються, відповідно, 47,5 та 49% мешканців регіону. По 33% мешканців південних та східних областей скоріше вбачають у зброї та навчаннях засіб стримування РФ.
Результати проведеного дослідження також виявили, що українці почали частіше покладати на РФ відповідальність за збройний конфлікт на Донбасі.
Що відомо
- У Києві у перший тиждень лютого одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.
- За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.
- Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.
- 1 лютого в "Борисполі" приземлився п’ятий літак із військовою допомогою від США. 28 січня прибув четвертий літак із 81 тонною військової допомоги для української армії, а 25 січня — третя партія із сучасним обладнанням і боєприпасами оборонного призначення.
- Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.
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