Майже половина мешканців України вважають, що надання Україні зброї та проведення спільних військових навчань зі США та країнами ЄС і НАТО допоможуть стримати агресію Росії.

Про це свідчать результати оптування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова та оприлюдненого на сайті фонду.

"Надання Україні озброєнь та проведення спільних військових навчань зі США та країнами-членами ЄС і НАТО скоріше стримуватимуть агресію Росії — так вважають 48% опитаних. Протилежної думки — що це радше провокуватиме Росію — дотримуються 33%", — йдеться у повідомленні.

При цьому частіше таку оцінку надають мешканці західних (69%) та центральних (51%) регіонів України. Водночас на півдні та сході вважають, що ці кроки скоріше провокуватимуть Росію до агресії — такої думки дотримуються, відповідно, 47,5 та 49% мешканців регіону. По 33% мешканців південних та східних областей скоріше вбачають у зброї та навчаннях засіб стримування РФ.

Результати проведеного дослідження також виявили, що українці почали частіше покладати на РФ відповідальність за збройний конфлікт на Донбасі.

Що відомо

У Києві у перший тиждень лютого одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

1 лютого в "Борисполі" приземлився п’ятий літак із військовою допомогою від США. 28 січня прибув четвертий літак із 81 тонною військової допомоги для української армії, а 25 січня — третя партія із сучасним обладнанням і боєприпасами оборонного призначення.

Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

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