Українці почали частіше звинувачувати Росію у війні на Донбасі — дослідження

На тлі перекидання Росією своїх військ до кордонів з Україною та загострення безпекової ситуації українці почали частіше покладати на РФ відповідальність за збройний конфлікт на Донбасі.

Про це свідчать результати оптування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова та оприлюдненого на сайті фонду.

"68% вважають конфлікт на Донбасі російською агресію з використанням місцевих бойовиків. Причому у порівнянні з травнем 2021 р., коли ставилося подібне запитання, прихильників такої точки зору побільшало на 14,5% (було 53,5%)", — йдеться у повідомленні.

При цьому відповідальність за розв’язання війни на Росію покладають в усіх макрорегіонах України.

"Найбільше така оцінка поширена на заході (89%) та в центрі (74%). Відносна більшість погоджується з цим і на півдні (44%) та сході (39%). Щоправда, в цих макрорегіонах вища частка тих, хто вважає ініціаторами війни український уряд і олігархів (південь – 23%, схід – 33%), а також частка невизначених (33% та 28%, відповідно)", — зазначили соціологи.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованого Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Опитування здійснено власним коштом фонду. Перші два питання (стосовно того, хто розпочав конфлікту на Донбасі, а також визначення оцінки самого конфлікту) виконані в рамках спільного дослідження і на замовлення ГО "Детектор медіа".

Що відомо

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Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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