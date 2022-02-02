Українці почали частіше звинувачувати Росію у війні на Донбасі — дослідження

На тлі перекидання Росією своїх військ до кордонів з Україною та загострення безпекової ситуації українці почали частіше покладати на РФ відповідальність за збройний конфлікт на Донбасі.
Про це свідчать результати оптування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова та оприлюдненого на сайті фонду.
"68% вважають конфлікт на Донбасі російською агресію з використанням місцевих бойовиків. Причому у порівнянні з травнем 2021 р., коли ставилося подібне запитання, прихильників такої точки зору побільшало на 14,5% (було 53,5%)", — йдеться у повідомленні.
При цьому відповідальність за розв’язання війни на Росію покладають в усіх макрорегіонах України.
"Найбільше така оцінка поширена на заході (89%) та в центрі (74%). Відносна більшість погоджується з цим і на півдні (44%) та сході (39%). Щоправда, в цих макрорегіонах вища частка тих, хто вважає ініціаторами війни український уряд і олігархів (південь – 23%, схід – 33%), а також частка невизначених (33% та 28%, відповідно)", — зазначили соціологи.
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованого Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Опитування здійснено власним коштом фонду. Перші два питання (стосовно того, хто розпочав конфлікту на Донбасі, а також визначення оцінки самого конфлікту) виконані в рамках спільного дослідження і на замовлення ГО "Детектор медіа".
Що відомо
- 29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.
- Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.
- У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".
- 19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
Навчання оборонні та не несуть загрози іншим країнам — представник Білорусі в ООН
За 40 км до кордону України: не всі війська РФ перекидають на навчання до Білорусі — розслідування
"Це точно не навчання всередині країни": засновник CIT припускає, що техніка РФ прямує до Білорусі
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!