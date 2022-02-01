У понеділок, 31 січня, до аеропорту "Бориспіль" прибув п'ятий літак з партією військової допомоги від США. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"5-й птах у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! У найближчі кілька днів ми чекаємо черговий вантаж оборонного озброєння від наших друзів з США!", — написав міністр.
Увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом США Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів.
Що відомо
- 31 січня Польща ухвалила рішення про передачу українській стороні боєприпасів оборонного характеру.
- 28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії. 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення. Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.
- Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.
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