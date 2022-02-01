У понеділок, 31 січня, до аеропорту "Бориспіль" прибув п'ятий літак з партією військової допомоги від США. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"5-й птах у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! У найближчі кілька днів ми чекаємо черговий вантаж оборонного озброєння від наших друзів з США!", — написав міністр.

Увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом США Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів.

Що відомо

31 січня Польща ухвалила рішення про передачу українській стороні боєприпасів оборонного характеру.

28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії. 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення. Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

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