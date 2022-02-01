Фінляндія готує відповідь на вимоги про "гарантії безпеки" для Росії

Фінляндія готує відповідь на отримані від Росії вимоги щодо надання гарантії безпеки від країн ОБСЄ. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що направив текст листа для ознайомлення та обговорення з країнами ОБСЄ, передає Reuters.

"Цей лист стосується думки про те, що Захід посилив власну безпеку за рахунок Росії. Очевидно, Захід має зовсім інший погляд на це", – заявив очільник МЗС Хаавісто.

Як відомо, у Фінляндії великий кордон і неоднозначна історія з Росією, але вона не є членом НАТО. Як зазначив глава МЗС Фінляндії, текст листа із "вимогами" Росії надіслали всім країнам ОБСЄ, адже, на його думку, такі питання треба обговорити із цими країнами.

"Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн", – додав Хаавісто.

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