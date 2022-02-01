Фінляндія готує відповідь на вимоги про "гарантії безпеки" для Росії

Фінляндія готує відповідь на отримані від Росії вимоги щодо надання гарантії безпеки від країн ОБСЄ. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що направив текст листа для ознайомлення та обговорення з країнами ОБСЄ, передає Reuters.
"Цей лист стосується думки про те, що Захід посилив власну безпеку за рахунок Росії. Очевидно, Захід має зовсім інший погляд на це", – заявив очільник МЗС Хаавісто.
Як відомо, у Фінляндії великий кордон і неоднозначна історія з Росією, але вона не є членом НАТО. Як зазначив глава МЗС Фінляндії, текст листа із "вимогами" Росії надіслали всім країнам ОБСЄ, адже, на його думку, такі питання треба обговорити із цими країнами.
"Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн", – додав Хаавісто.
Що відомо
- Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- 24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".
- США й НАТО заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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