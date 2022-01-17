Черкаським школам рекомендували навчатися дистанційно упродовж тижня, до 23 січня, розповіла Суспільному заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. На такий графік освітні заклади переводять у зв’язку із четвертим повідомленням про замінування за останній тиждень.

Учениця 8 класу спеціалізованої школи №28 Єлизавета Сисенко під час уроку англійської була вдома. Сьогодні, 17 січня, навіть не встигла зайти до приміщення школи, розповіла школярка:

"Я, як завжди, ішла в школу, відправила в клас сестричку, а сама тільки підійшла до входу і не встигла зайти у двері, як сказали, що евакуація. І мені потрібно було забрати сестру і йти додому".

Суспільне Черкаси

Єва – молодша сестра Лізи – ходить до другого класу. Якщо старша дитина може вчити уроки сама дистанційно, то з молодшою треба займатися, розповіла мама дівчат Яна Сисенко.

"Не всі батьки можуть відразу відреагувати і забрати дитину, а вчителька нашої молодшої дитини живе в іншому кінці міста. Поки вона доїде додому, підключитися просто нереально, тому нам скидають завдання і ми робимо їх самі", – зазначила жінка.

За словами пані Яни, через повідомлення про замінування їй складно планувати свій день:

"Діти зранку готуються іти до школи, а потім усе шкереберть".

Суспільне Черкаси

На думку директорки школи №28 Тетяни Скорик, повідомлення про замінування негативно впливають на освітній процес.

"Старшокласники по-різному реагують, але тривоги у них уже не виникає, бо вони можуть навчатися дистанційно. А от маленькі дітки у п’ятницю навіть плакали через це", – розповіла вона.

У "дистанційки" є свої мінуси, додала вона, бо не всі діти включаються на такі уроки:

"Буває таке, що у класі 32 дітей, а під’єднуються до уроку 20-22. Як їх змусити? Звичайно, ми з батьками працюємо, але ж вони на роботі і теж не можуть проконтролювати".

Зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної, усім школам рекомендують дистанційне навчання, адже так буде менше збитків, пов’язаних із харчуванням.

"Це величезний дискомфорт для батьків, особливо для тих, у кого діти навчаються у початковій школі. Крім того, маємо величезну проблему із харчуванням, тому що аби приготувати об’єм їжі на 500-600 дітей, кухарі починають роботу ще з п'ятої ранку і станом на восьму половина їжі вже готова. Це приносить збитки", – розповіла вона.

Суспільне Черкаси

Повідомлення про замінування усіх шкіл Черкас надійшло сьогодні, 17 січня, о 8 ранку, розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк. Тоді ж і почали перевіряти заклади освіти. На кожен витрачають годину:

"Працюють вибухотехніки, кінологи працівники районів, спецпризначенці. Як і попередні повідомлення, воно надійшло на електронну пошту. Скільки б подібних повідомлень не надходило, перевірка буде проводитись, у тому числі з евакуацією".

За такі повідомлення передбачена кримінальна відповідальність: завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будь-якого об'єкту карається позбавленням волі на строк від двох до шести років, а від чотирьох до восьми можна отримати за тяжкі наслідки чи повторне повідомлення.

Суспільне Черкаси

За словами речниці управління СБУ в Черкаській області Катерини Дроги, в результаті перевірок з боку Служби безпеки України, Національної поліції та інших уповноважених на це органів, ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу і панічні настрої у суспільстві.

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли

13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.

Повідомлення до замінування надійшло і 17 січня.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України