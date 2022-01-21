Скільки триватиме дистанційне навчання у черкаських школах

У школах Черкасах продовжать дистанційне навчання у зв'язку з частими випадками "замінувань" навчальних закладів. Про це повідомив виконувач обов'язків директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Богдан Бєлов.

"У зв’язку з низкою повідомлень про замінування закладів освіти у Черкасах, що надходили протягом цього тижня, департаментом освіти та гуманітарної політики було рекомендовано організувати навчання в школах у дистанційному форматі", — розповів посадовець.

Богдан Бєлов додав, що "дистанційка" продовжиться на наступний тиждень з 24 по 30 січня.

Що відомо

Черкаським школам рекомендували навчатися дистанційно упродовж тижня, до 23 січня, розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли

13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.

Повідомлення до замінування надійшло також 17 січня.

18 січня надходило повідомлення про "замінування" Черкаського художньо-технічного коледжу, а 19 січня – про "замінування" цього ж закладу та двох гуртожитків.

20 січня школяр зі Сміли "замінував" школи в різних містах, бо хотів як у Черкасах перейти на дистанційне навчання.

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