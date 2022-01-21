Скільки триватиме дистанційне навчання у черкаських школах

У школах Черкасах продовжать дистанційне навчання у зв'язку з частими випадками "замінувань" навчальних закладів. Про це повідомив виконувач обов'язків директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Богдан Бєлов.
"У зв’язку з низкою повідомлень про замінування закладів освіти у Черкасах, що надходили протягом цього тижня, департаментом освіти та гуманітарної політики було рекомендовано організувати навчання в школах у дистанційному форматі", — розповів посадовець.
Богдан Бєлов додав, що "дистанційка" продовжиться на наступний тиждень з 24 по 30 січня.
Що відомо
- Черкаським школам рекомендували навчатися дистанційно упродовж тижня, до 23 січня, розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.
- Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
- У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли
- 13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
- Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.
- 14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.
- Повідомлення до замінування надійшло також 17 січня.
- 18 січня надходило повідомлення про "замінування" Черкаського художньо-технічного коледжу, а 19 січня – про "замінування" цього ж закладу та двох гуртожитків.
- 20 січня школяр зі Сміли "замінував" школи в різних містах, бо хотів як у Черкасах перейти на дистанційне навчання.
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