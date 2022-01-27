Як працюють дитячі гуртки в умовах "дистанційки" в Черкасах

Через "замінування" шкіл у робочому плані дитячих гуртків нічого не змінилося. Розповіла Суспільному директорка багатопрофільного молодіжного центру Світлана Ільченко.

Методистка гуртка "Пізнайко" Надія Пащенко розповіла, що вони працюють за розкладом і через інформацію про замінування освітніх закладів кількість дітей не змінилася:

"У нас таких побоювань не було, батьки ставляться по-сучасному до подій, які відбуваються у нас у державі, тому поки що у нас не було проблем".

На уроці народного художнього танцювального колективу "Вікторія" одночасно займається дві групи дітей, бо готуються до змагань у Києві, розповіла керівниця Вікторія Сухенко:

"Ми готуємося до великого чемпіонату, куди виїжджає весь колектив, туди з’їжджаються кращі з кращих, приїжджають суді з-за кордону і це дуже значуще для нас змагання".

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Розклад занять для дітей не змінився, зауважила Вікторія Сухенко:

"Ми працюємо у звичному режимі, ми розуміємо наскільки наші заняття для цих дітей важливі, тому що тут є соціум, тут є спілкування, тут є фізичний розвиток, якого їм зараз не вистачає у школах. Тому що діти сидять вдома і батьки жаліються на те, що мало рухливості, мало повітря, мало розвиваються фізично".

Сумує за шкільною атмосферою дев’ятикласниця Соломія Тимощук. Зранку уроки вдома, увечері — заняття у студії. Такий режим дівчині витримувати фізично легше, зауважила дівчина:

"Мені здається навпаки: коли ми ходимо до школи, то так важче ходить на тренування, бо ти пізно повертаєшся додому і треба ще дома поробити уроки. А так ти вдома зробила уроки вдень і увечері ідеш на тренування".

Суспільне Черкаси

Діти залишаються удвох вдома, поки вона на роботі, розповіла мама двох учасниць колективу Оксана Коровченко. Жінка щодня відводить дівчат на хореографію і як вона зазначила, хвилюється за їхню безпеку:

"Звісно краще, щоб дитина вчилася у школі, там є дисципліна, а дома залишати дітей – це небезпека для батьків. Коли вони займаються у студії, ми не хвилюємось".

Суспільне Черкаси

За словами Світлани Ільченко, зараз діти готуються до змагань та конкурсів, тож займаються без перерв. Вона додала, що педагоги провели з дітьми виховні бесіди:

"У нас це виглядає наступним чином: якнайшвидше зібратися і евакуюватися. Батьки уточнювали, продовжуються заняття чи ні. І батьки наших вихованців задоволені, що є заняття. Тому що дитина, яка багато часу вдома перебуває і займається самостійно, це дуже складно".

Із 17 по 30 січня деякі гуртки працюють у дистанційному форматі, бо розташовані у приміщеннях шкіл, розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

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