Резніков: Вірогідності окупації Харкова немає

Вірогідності окупації Харкова російськими військами на сьогодні немає.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua, відповідаючи на запитання, наскільки високою є вірогідність блискавичної наступальної операції на Харків із завданням відрізати шматок території і звідти шантажувати українську владу.

"Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", — заявив Резніков.

Водночас він наголосив, що російське військове керівництво точно опрацьовує різні плани вторгнення в разі прийняття відповідного політичного рішення, тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу, а також з ОРДЛО.

"Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", – вважає міністр.

Він вкотре наголосив, що пряме вторгнення потягне за собою для Російської Федерації серйозні втрати не тільки людського характеру, а й економічного, політичного.

"Пряме вторгнення потягне за собою для Російської Федерації велику, серйозну низку втрат. Не тільки людського характеру, втрат економічних, політичних, з погляду міжнародного впливу. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", — пояснив він.

Що відомо

В інтерв’ю виданню The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що російське вторгнення в Україну може початися з територій, де "історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією" — наприклад, Харкова. Речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ сказав, що президент зробив "гіпотетичне припущення".

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що підстав для паніки у Харкові немає. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов сказав, що позаштатних дій на Харківщині не відбувається.

24 січня начальник УСБУ Харківщини заявив, що силовий блок регіону "як ніколи за останні вісім років готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій". Прикордонники називають ситуацію на кордоні з РФ на Харківщині стабільною та контрольованою.

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