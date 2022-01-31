Резніков: Вірогідності окупації Харкова немає

Вірогідності окупації Харкова російськими військами на сьогодні немає.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua, відповідаючи на запитання, наскільки високою є вірогідність блискавичної наступальної операції на Харків із завданням відрізати шматок території і звідти шантажувати українську владу.
"Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", — заявив Резніков.
Водночас він наголосив, що російське військове керівництво точно опрацьовує різні плани вторгнення в разі прийняття відповідного політичного рішення, тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу, а також з ОРДЛО.
"Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", – вважає міністр.
Він вкотре наголосив, що пряме вторгнення потягне за собою для Російської Федерації серйозні втрати не тільки людського характеру, а й економічного, політичного.
"Пряме вторгнення потягне за собою для Російської Федерації велику, серйозну низку втрат. Не тільки людського характеру, втрат економічних, політичних, з погляду міжнародного впливу. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", — пояснив він.
Що відомо
- В інтерв’ю виданню The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що російське вторгнення в Україну може початися з територій, де "історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією" — наприклад, Харкова. Речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ сказав, що президент зробив "гіпотетичне припущення".
- Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що підстав для паніки у Харкові немає. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов сказав, що позаштатних дій на Харківщині не відбувається.
- 24 січня начальник УСБУ Харківщини заявив, що силовий блок регіону "як ніколи за останні вісім років готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій". Прикордонники називають ситуацію на кордоні з РФ на Харківщині стабільною та контрольованою.
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