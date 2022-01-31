На Івано-Франківщині медики виявили 1 006 нових випадків COVID-19

Упродовж 30 січня на Прикарпатті медики зафіксували 1 006 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 463 жителів Івано-Франківського, 69 — Калуського, 121 — Косівського, 258 — Коломийського, 83 — Надвірнянського та 12 — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 161 737 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 30 січня медики зафіксували один летальний випадок з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 249 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 492 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 126 923 жителі області.

Протягом доби 30 січня в Україні медики зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих — 337 медпрацівників та 2 865 дітей.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.

З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.

На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.

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