За добу коронавірус виявили у понад 22 тисяч українців

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей.

Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, також за добу шпиталізовано 2322 людини, 78 — померли, 4346 — одужали.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській (2934), Хмельницькій (2092) та Житомирській областях (1576). У Києві добовий показник досяг 1026 хворих.

Окрім того, щеплення проти коронавірусу за неділю зробили 20 983 людини. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.

Усього з початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей.

Що відомо

Станом на ранок 30 січня в Україні підтвердили 24 508 нових випадків захворювання на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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