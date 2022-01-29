27 січня у Дніпрі на території заводу "Південмаш" сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії при видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. В результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Нападника взяли під варту.

Серед загиблих четверо нацгвардійців: 34-річний старший лейтенант Олександр Буганов, 24-річний молодший сержант Олександр Драган, 21-річний старший солдат Артем Левківський, 20-річний солдат Леонід Чернік, а також цивільна 35-річна Віра Лебединець, яка працювала контролеркою КПП. Саме Віра трохи затримала нападника, не пропустила через КПП, чим запобігла ще більшій кількості жертв, але поплатилася за це життям. Суспільне публікує спогади родичів та друзів загиблих.

Олександр Буганов, 34 роки

“Він в Іловайському котлі був. Провів 91 день у полоні. Як ми раділи, коли включили телевізор, а там показують, як їх визволяють”

Фото: Facebook Олександр Буганов пройшов Іловайський котел і полон

Олександр Буганов служив старшим лейтенантом військової частини 3021 Нацгвардії, був начальником караулу. На службу Олександр пішов після школи, захищав Україну на Сході, пройшов Іловайський котел та полон. Сусідка Марія Чучман знала Олександра з дитинства. Пригадує, як всі раділи коли дізнались, що Сашко повертається з полону.

"Саша ходив з моєю дочкою в один клас, у них дуже дружний клас був. Він був душею їхнього класу. Їх тільки 4 хлопців були й 8 дівчат. Саша бідний багато пережив, він же тоді й в тому Іловайському котлі був. Як ми раділи, що його випустили, а бачите як воно вийшло", — говорить Марія Чучман.

Згадувати про Олександра у минулому часі важко і його класній керівниці Ніні Шестак. Вона розповідає, що хлопець був доброзичливим і скромним. Каже, що він створював атмосферу в класі, хоча про себе не любив розповідати.

"Він не був таким вибуховим, емоційним. Компанія без нього ніколи не збиралась. Сашко завжди брав участь в усіх їхніх зборах", — каже Ніна Шестак.

Після полону та реабілітації Олександр закінчив Харківську академію внутрішніх справ, служив у Нацгвардії. Олександр нагороджений медаллю "Захисник Батьківщини", відзнакою президента за участь в бойових діях, медаллю "За 15 років сумлінної служби". Олександр Захоплювався технікою та мотоциклами. На свої сторінці у Facebook Олександр публікував фото з байком.

Фото: Facebook Хобі Олександра Буганова були мотоцикли

"Любив техніку, байки. Він на мотоциклах літав і в Херсон, він вже одружився і дружина позаду", — пригадує вчителька Таміла Таран.

Останній допис у Facebook Олександра фото, як він підкорив Говерлу. Зі служби тата не дочекались дружина і донечки: молодшій два роки, старшій — 5 років.

Віра Лебединець, 35 років

"Чесна, весела, активна та цілеспрямована, з хорошої сім'ї. Дуже хочеться, щоб її не забули"

Фото: Facebook / Південмаш Віра Лебединець пропрацювала на "Південмаші" понад 15 років

Цьогоріч жінка мала відсвяткувати свої 36. Вона майже половину життя пропрацювала на "Південмаші", більше ніж 15 років, кажуть на підприємстві. Про свою однокласницю згадує Ірина Борисенко.

"Чесна, весела, активна та цілеспрямована, з хорошої сім'ї. Дуже хочеться, щоб її не забули. Досі не вірю, що таке відбулося, просто не вкладається у голові. Вона ж до останнього стояла, не здавалася", — розповідає Ірина Борисенко.

Віра працювала контролером відомчої воєнізованої охорони. Під ранок 27 січня була на контрольно-пропускному пункті, через який не пропускала Артема Рябчука. Жінка й стала його останньою жертвою.

"Неозброєна Віра Лебединець наодинці мужньо протистояла нападнику попри погрози і фізичне насильство – він тягав її за волосся. Вона так і не відкрила двері, не віддала ключі. І тоді пролунали постріли. Через пост Віри Лебединець нападник так і не дістався міста. Немає слів для вшанування Віри Сергіївни Лебединець, непомітної героїні, яка працювала поруч з нами", — згадують про Віру Лебединець колеги на "Південмаші".

Без мами залишилась 11 річна донька.

Артем Левківський, 21 рік

"Ми всю школу пройшли разом. Я його дуже давно знаю. Він був хорошим хлопцем. Просто можна сказати, що найкращий. От і все”

Фото: Facebook / Олешківська територіальна громада Артем Левківський був старшим солдатом, помічником начальника варти та кінологом

Артем 16 грудня 2021 року відсвяткував 21 рік. Він народився в місті Олешки на Херсонщині, там навчався у класі з поглибленим вивченням математики. Після 10 класу вступив до Херсонського кулінарного училища.

"Далі ми зустрічалися на шкільних випускних. Він чуйна людина, завжди розповідав, як у нього справи", — пригадує директорка Олешківського опорного закладу освіти № 4 Надія Штанько.

У листопаді 2020 року Артем почав служити у Нацгвардії. У військовій частині 3021 був старшим солдатом, помічником начальника варти та кінологом. Друг дитинства Сергій Савченко розповідає, що Артем ніколи не конфліктував у школі. Таким був і на службі.

"Він ніколи не сварився і завжди виходив з конфліктів. Його всі там поважали. Ви ж бачили, що там не вибірково було, там просто стріляв у що бачив", — ділиться Сергій Савченко.

"Завжди усміхнений, позитивний і життєрадісний. Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті – ховати свою дитину", — йдеться у повідомленні Олешківської територіальної громади.

Олександр Драган, 24 роки

Олександр — молодший сержант, йому було 24. У своєму Instagram хлопець публікував світлини життя зі служби, військові навчання та тренування в спортзалі.

Артем Шарко, друг Олександра на своїй сторінці у соцмережі опублікував фото, де вони разом у формі та з автоматами. Підпис короткий — "Спи, мій друг".

Леонід Чернік, 20 років

"Я не переживу це, я не знаю, як я далі буду жити. Він для мене старший синок. Я не знаю"

Фото: Facebook Леонід Чернік навесні планував закінчити службу в НГУ

Леонід вчився на електрозварювальника у Новокаховському вищому професійному училищі. Весною він мав закінчити службу, планував і казав мамі, що піде на роботу. Мати Леоніда Вікторія Юркевич не вірить, що сина немає, вона крізь сльози розповіла: "Дуже хороший. Він просто був хорошим. Поганого ніхто про нього не скаже. Сусід он живе теж постійно гуляти їздили. Я не переживу це, я не знаю, як я далі буду жити. Він для мене старший синок. Я не знаю".

Леонід закінчив 9 клас у 2017 році. У школі був завжди з друзями на уроках і поза навчанням.

"Це був мій перший випуск, як перша дитинка. Льоня за час навчання показав себе як дуже весела дитина. У нього були приятелі в школі, поза школою. Діти всі в один голос говорять, що саме в 9 класі, коли був наш випускний рік, діти всі так здружилися, що стали однією родиною", — ділиться спогадами класна керівниця Маргарита Малиновська.

Підозрюваний нападник Артем Рябчук, 22 роки

Фото: ДБР Артем Рябчук

Повірити, що це зробив Артем, не можуть його односельці з села Броска поблизу Ізмаїла, кажуть він був спокійний, в селі на нього не жалілись, хотів служити в армії.

“Ми живемо тут давно, його сім”я хороша, вони віруючі, ходили в церкву, з нашими дітьми не грали. У нього є сестричка, вони більше зі своїми", — говорить сусідка Жанна.

Староста Бросківської сільської ради Світлана Москвич розповіла, що Артем гарно вчився, мати отримувала грамоти за гарне виховання сина. Він просив, щоб його відправили в армію. Матері хлопця 54 роки, батько — помер після тривалої хвороби близько 6 років тому.

Сусіди кажуть, що Артем був дуже спокійним, друзів у нього не було. Вони дивуються і не вірять, що їхній сусід вбив стільки людей. Пояснити мотиви він не зміг й на судовому засіданні Артем Рябчук, на питання журналістів чому це зробив, з опущеною головою промовчав. Також він сказав, що йому шкода рідних людей, яким завдав болю.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

П'ятеро поранених перебувають у різних лікарнях Дніпра. Найважчий стан у військовослужбовиці: вона втратила багато крові, зараз — на апараті ШВЛ. Всіх поранених прооперували.

29 січня у Дніпрі, у Палаці культури "Машинобудівників", пройшла церемонія прощання з п`ятьма загиблими під час стрілянини на "Південмаші".

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